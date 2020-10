Champions League: Atalanta straripante, Inter salvata da Lukaku: gode Gasperini, si preoccupa Conte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'Inter non va oltre il 2-2 a San Siro contro il Borussia Monchengladbach, mentre l'Atalanta apre la sua Champions League con un roboante 4-0 ai danni Midtjylland. Partiamo dagli uomini di Antonio Conte, che non riescono ad approfittare dell'incredibile passo falso del Real Madrid (perdeva 0-3 a fine primo tempo contro lo Shakthar, poi è finita 2-3): il solito Romelu Lukaku aveva portato avanti i suoi, poi però i tedeschi hanno ribaltato la situazione grazie ad un rigore regalato dai nerazzurri (e trasformato da Bensebaini) e ad una rete in contropiede di Hofmann. Al 90' ancora l'attaccante belga ha tolto le castagne dal fuoco per l'Inter siglando il pareggio, che comunque è deludente. Tutto fin troppo facile invece per l'Atalanta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'non va oltre il 2-2 a San Siro contro il Borussia Monchengladbach, mentre l'apre la suacon un roboante 4-0 ai danni Midtjylland. Partiamo dagli uomini di Antonio, che non riescono ad approfittare dell'incredibile passo falso del Real Madrid (perdeva 0-3 a fine primo tempo contro lo Shakthar, poi è finita 2-3): il solito Romeluaveva portato avanti i suoi, poi però i tedeschi hanno ribaltato la situazione grazie ad un rigore regalato dai nerazzurri (e trasformato da Bensebaini) e ad una rete in contropiede di Hofmann. Al 90' ancora l'attaccante belga ha tolto le castagne dal fuoco per l'siglando il pareggio, che comunque è deludente. Tutto fin troppo facile invece per l', ...

aaronramsey : Champions League nights are back ?? Bravi ragazzi, importanti per iniziare con la vittoria ???? #ForzaJuve #ucl - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - romeoagresti : #Morata ha segnato il 53 per cento dei propri goal in Champions League con la maglia della #Juventus: 9 su 17 [via @OptaPaolo]?????? - Supernandon : @ZZiliani Ma che partita hai visto? Stiamo parlando dell'Inter in Champions League... Non dimenticarlo - EstherLamarr : RT @Eurosport_IT: Marco Spissu letteralmente on-fire all'esordio in Champions League. ?????? 6/9 da 3 contro il @GSBasketbol!!! #EurosportB… -