Serie A | le probabili formazioni della quinta giornata

Leggi su newsmondo

(Di martedì 20 ottobre 2020)A, le: andiamo a scoprire le scelte dei tecnici in vista delle partite del prossimo turno. ROMA –A, leprossimadi campionato. Andiamo a scoprire tutte le possibili scelte dei tecnici con gli squalificati diprossimae gli indisponibili, aggiornati in tempo reale.A, lein tempo realeaperta da Sassuolo-Torino e chiusa da Milan-Roma. La Juventus ospita il Verona, Inter in casa del Genoa. (INFO ...