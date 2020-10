Roma | nelle piazze della movida arrivano corridoi e zone ‘off limts’

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – Le piazze della movida saranno parzialmente ‘perimetrate’ nei punti in cui si potrebbero creare assembramenti, il tutto, cercando di favorire al massimo la sicurezza per gli avventori e le attività commerciali che potranno contare su corridoi specifici di afflusso e deflusso. Questa la decisione del Comitato provinciale ordine e sicurezza di Roma presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi che questo pomeriggio, ha riunito in via telematica i principali attori della sicurezza della Capitale per definire le modalità di applicazione delle misure contenute nell’ultimo Dpcm del Governo, volte al contenimento dei contagi. All’incontro hanno preso parte oltre a Piantedosi, la sindaca di Roma Virginia Raggi, i rappresentanti delle forze dell’ordine e la Polizia locale di Roma Capitale.