Robinho accusato di stupro, il ministro brasiliano dei diritti umani: "Prigione, subito" – VIDEO (Di martedì 20 ottobre 2020) Guai legali per Robinho. L'ex trequartista del Milan – da poco accasatosi per l'ennesima volta al Santos – ha rescisso il proprio contratto per concentrarsi esclusivamente sulla difesa nel processo che lo vede coinvolto per accuse di stupro risalenti al 2013 (quando vestiva la maglia dei rossoneri). Ma se Robinho vuole difendersi, la presunzione d'innocenza … L'articolo Robinho accusato di stupro, il ministro brasiliano dei diritti umani: "Prigione, subito" – VIDEO NewNotizie.it.

