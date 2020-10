Papa: fermare le guerre, Dio ce ne chiederà conto (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto, a chi non ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà, a chi non ha ...

Lo ha detto il Papa nell'incontro in Campidoglio, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei principali leader religiosi, ...

Rocca di Papa, il Patriarca Bartolomeo in visita al Movimento dei Focolarini

ROCCA DI PAPA (attualità) - Accolto da Maria Voce, visitata la casa dove ha vissuto Chiara Lubich ilmamilio.it Questa mattina a Rocca di Papa il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo Primo ha fatto ...

