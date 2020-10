Bollettino Asl riguardante Salerno e provincia: 1622 tamponi, 82 positivi (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Secondo l’ultimo resoconto dell’Asl sull’esito di 1622 tamponi analizzati nei laboratori di Eboli e Salerno, sono 82 i nuovi casi positivi registrati in provincia di Salerno con due comuni che fanno registrare ben 18 casi ciascuno. Si tratta di Scafati, il comune dove già era record per contagi registrati e Cava dei Tirreni con altrettante 18 casi. A Salerno capoluogo il Bollettino registra nuovi 13 casi. Già comunicati dal sindaco attraverso il suo profilo social i quattro casi di Angri, e altri quattro si registrano anche nel comune di Baronissi e a Nocera Inferiore. Altri tre si aggiungono a Sarno e al mini focolaio di Pellezzano dove ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Secondo l’ultimo resoconto dell’Asl sull’esito dianalizzati nei laboratori di Eboli e, sono 82 i nuovi casiregistrati indicon due comuni che fanno registrare ben 18 casi ciascuno. Si tratta di Scafati, il comune dove già era record per contagi registrati e Cava dei Tirreni con altrettante 18 casi. Acapoluogo ilregistra nuovi 13 casi. Già comunicati dal sindaco attraverso il suo profilo social i quattro casi di Angri, e altri quattro si registrano anche nel comune di Baronissi e a Nocera Inferiore. Altri tre si aggiungono a Sarno e al mini focolaio di Pellezzano dove ...

Secondo il bollettino ufficiale diramato dall'Asl di Benevento alle ore 12, a Moiano si riscontra un nuovo caso quindi il numero totale dei positivi sale a 30 contagiati a domicilio. Resta stabile la ...

