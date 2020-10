Avellino: condizioni gravi per un quindicenne contagiato Covid a scuola (Di martedì 20 ottobre 2020) Lui ed il fratello sarebbero stati contagiati in classe poco prima della chiusura, ricoverato per una grave crisi respiratoria. Fonte foto: (Web)Poco prima della chiusura Regionale per le scuole, un ragazzo di quindici anni e suo fratello, sono risultati positivi al Coronavirus che presumibilmente, avrebbero contratto tra i banchi di scuola. Dopo aver effattuato i tamponi, anche la mamma ed il papà dei due ragazzi di Avellino, sono risultati positivi al Covid-19, e l’intero istituto superiore era poi stato messo in quarantena. Il quindicenne però, è l’unico della sua famiglia ad aver avuto sintomi molto preoccupanti. I familiari, sono asintomatici. Leggi anche >>> Coronavirus, Milano l’Ats lancia l’allarme: “restate a casa” Ieri, le ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Lui ed il fratello sarebbero stati contagiati in classe poco prima della chiusura, ricoverato per una grave crisi respiratoria. Fonte foto: (Web)Poco prima della chiusura Regionale per le scuole, un ragazzo di quindici anni e suo fratello, sono risultati positivi al Coronavirus che presumibilmente, avrebbero contratto tra i banchi di. Dopo aver effattuato i tamponi, anche la mamma ed il papà dei due ragazzi di, sono risultati positivi al-19, e l’intero istituto superiore era poi stato messo in quarantena. Ilperò, è l’unico della sua famiglia ad aver avuto sintomi molto preoccupanti. I familiari, sono asintomatici. Leggi anche >>> Coronavirus, Milano l’Ats lancia l’allarme: “restate a casa” Ieri, le ...

