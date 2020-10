74enne creduto morto e messo nel freezer si risveglia all’improvviso

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 ottobre 2020)rsi in un congelatore: un incubo che è diventato realtà per un signore di 74 anni di Kandhampatti, in India. Il fratello, credendolo, l’avevainprima della cerimonia funebre. La malattia dell’uomo e la scelta del fratello Balasubramanian Kumar, 74 anni, si trovava in condizioni di salute molto gravi quando la sua famiglia si sarebbe conto che non si muoveva più. Come riportano le fonti, credendoloi suoi familiari hanno ordinato unda un’azienda locale, così da poter conservare il suo corpo prima dei riti funebri. Proprio il fratello si sarebbe premurato di mettere il fratello nel congelatore.sinel congelatore Il signor Kumar, ...