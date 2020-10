Le anticipazioni della terza puntata di Io ti cercherò (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si ferma la determinazione di Valerio (Alessandro Gassmann) nel trovare la verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele). Nella terza puntata di Io ti cercherò, la fiction in onda questa sera, 19 ottobre 2020 alle 21:15 su Raiuno, si fa sempre più luce sul fatto che il giovane non si sia suicidato ma sia stato ucciso da qualcuno. Io ti cercherò, le anticipazioni della terza puntata 1 Nel primo episodio, “Fragile”, Valerio torna negli uffici della Pgs, ovvero la società di vigilanza che sospetta (grazie ai video delle telecamere di sorveglianza della zona in cui è stato trovato Ettore) sia coinvolta nell’omicidio del figlio. Questa volta, però, lo fa ... Leggi su tvblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si ferma la determinazione di Valerio (Alessandro Gassmann) nel trovare la verità sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele). Nelladi Io ti cercherò, la fiction in onda questa sera, 19 ottobre 2020 alle 21:15 su Raiuno, si fa sempre più luce sul fatto che il giovane non si sia suicidato ma sia stato ucciso da qualcuno. Io ti cercherò, le1 Nel primo episodio, “Fragile”, Valerio torna negli ufficiPgs, ovvero la società di vigilanza che sospetta (grazie ai video delle telecamere di sorveglianzazona in cui è stato trovato Ettore) sia coinvolta nell’omicidio del figlio. Questa volta, però, lo fa ...

XFactor_Italia : volete un po' di spoiler su quello che succederà domani al Bootcamp di @MarroneEmma e #ManuelAgnelli? #XF2020 - zazoomblog : Io ti Cercherò Anticipazioni: la Quarta Puntata della Fiction in onda lunedì 26 ottobre 2020 - #Cercherò… - andaloia : RT @identitagolose: IDENTITÀ GOLOSE ON THE ROAD - DIGITAL EDITION: L’edizione 2020 del congresso cambia formula. Vi diamo subito alcune an… - GiadaGummy : NELLE ANTICIPAZIONI MENZIONANO GIÀ IL CODICE SEGRETO DELLA GREGORACCI STO VOLANDO #GFVIP - _moonlights____ : @eldiosdelgrupo Ero rimasta alle anticipazioni in cui dicevano che doveva avere un confronto ma non si faceva il no… -