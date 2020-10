Congedo Covid 2020: come si ottiene, giorni e come funziona (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Congedo Covid ha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15 giorni di Congedo straordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30 giorni, con proroga fino al 31 agosto 2020. La conversione del decreto Rilancio ha però introdotto un’altra rilevante novità: infatti, il Congedo Covid può ora essere sfruttato non soltanto su base ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilha avuto, in questi mesi, un’evoluzione mirata alla maggior tutela possibile nei confronti dei cittadini aventi diritto a tale agevolazione. Infatti, il decreto Cura Italia dello scorso marzo aveva previsto 15distraordinario pagato al 50% per i genitori lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi per potersi occupare dei figli, nel lasso di tempo di sospensione delle attività a scuola. In seguito, il decreto Rilancio ha raddoppiato tale periodo, portandolo a 30, con proroga fino al 31 agosto. La conversione del decreto Rilancio ha però introdotto un’altra rilevante novità: infatti, ilpuò ora essere sfruttato non soltanto su base ...

La circolare interministeriale n 13/2020 ha delineato il percorso che i lavoratori “fragili” devono seguire per chiedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria speciale. Dopo la visita potranno co ...

Giorno 3 dall’esito tampone (giorno di quarantena 14) RENAIO - Rinchiuso in casa da due settimane sto perdendo il polso della situazione barghigiana, nel ...

