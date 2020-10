Comune Monte di Procida: Avviso importante per chi ha svolto tampone privato (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Comune di Monte di Procida ha pubblicato un Avviso molto importante per i cittadini che hanno svolto privatamente il Test Molecolare (tampone). Ecco le indicazioni da seguire. Si avvisa che tutti i coloro che hanno svolto privatamente il test molecolare (tampone) e sono risultati positivi, devono inviare un’e-mail al Sindaco, indicando nell’oggetto “ESITO POSITIVO … Leggi su 2anews (Di domenica 18 ottobre 2020) Ildidiha pubblicato unmoltoper i cittadini che hannoprivatamente il Test Molecolare (). Ecco le indicazioni da seguire. Si avvisa che tutti i coloro che hannoprivatamente il test molecolare () e sono risultati positivi, devono inviare un’e-mail al Sindaco, indicando nell’oggetto “ESITO POSITIVO …

Giorgio_Mas : @gipe73 @RiganteLeonardo @CarloCalenda @virginiaraggi @M5SRoma @Mov5Stelle Bravo ma ti ho spiegato che questa è la… - AnxurTime : Limiti di velocità nella Galleria Monte Giove, i chiarimenti del Comune - oslaz : Monte Compatri, nuovo polo scolastico: Comune al lavoro per progetto definitivo e per accensione mutuo con Cassa De… - occhio_notizie : #Covid, primo caso positivo a #Monte San Giacomo: l'annuncio del #Comune - oslaz : Monte Compatri, nuovo polo scolastico: Comune al lavoro per progetto definitivo e per accensione mutuo con Cassa De… -