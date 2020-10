Covid, non solo Campania: il virus corre anche in Umbria e Liguria (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri pomeriggio all?entrata del pronto soccorso di un grande ospedale romano, il Policlinico Casilino, sul display passava una scritta che spiegava: «Serve tempo e spazio per gestire... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 ottobre 2020) Ieri pomeriggio all?entrata del pronto soccorso di un grande ospedale romano, il Policlinico Casilino, sul display passava una scritta che spiegava: «Serve tempo e spazio per gestire...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, non solo Campania: il virus corre anche in Umbria e Liguria Il Messaggero Di Rosa (Asl Roma 1): «Sì a nuove restrizioni, il momento è allarmante»

Secondo il direttore dell’Unità operativa del Servizio igiene sanità pubblica (Sisp) «in prospettiva, nei prossimi giorni, siamo destinati a registrati ulteriori aumenti dei contagi» ...

La fiaba di Francesca e Federico, oggi sposi "Il Covid non fermerà i nostri sogni"

Pavia, avevano fissato le nozze per il 25 aprile con oltre 200 invitati. Partecipazioni pronte a febbraio, poi è arrivata la pandemia. La coppia non si è demoralizzata: "Ci teniamo a ufficializzare la ...

