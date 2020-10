Napoli, gruppo di mamme protesta contro la chiusura delle scuole: "Oggi il giorno più buio" (Di venerdì 16 ottobre 2020) È in atto a Napoli una protesta delle mamme contro la decisione di De Luca di chiudere le scuole da Oggi al 30 ottobre. Si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania, dopo un tam ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) È in atto aunala decisione di De Luca di chiudere ledaal 30 ottobre. Si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania, dopo un tam ...

globalistIT : Napoli, gruppo di mamme protesta contro la chiusura delle scuole: “Oggi il giorno più buio” - MondoNapoli : Napoli, le ultime da Castel Volturno: lavoro tattico per il gruppo, terapie per un azzurro' -… - valepre2 : @AIexandra___bb Ale ! Io non ho visibilità ( sarà per il fisico ???) dai seriamente , chiedi come@mai ouscerifffffo… - ULTRAMICI : Ecco i soprannomi azzurri che il gruppo Gli ULTRàMICI ha deciso di riservare ai giocatori del SSC Napoli!… - sil_viar0 : RT @GianlucaFicco76: Stato di agitazione e scioperi di gruppo in Whirpool contro la decisone di chiudere Napoli e di depauperare competenze… -