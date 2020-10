Una valigia di libri sulle navi che salvano i migranti: “Kit d’emergenza per un’accoglienza dignitosa” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il progetto “Books on board” è promosso dalla Biblioteca Ibby Lampedusa. Oggi la consegna a Palermo degli albi illustrati agli equipaggi di Sea Watch, Open Arms e Mediterranea Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il progetto “Books on board” è promosso dalla Biblioteca Ibby Lampedusa. Oggi la consegna a Palermo degli albi illustrati agli equipaggi di Sea Watch, Open Arms e Mediterranea

