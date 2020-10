The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners: "Milano ospiterà il BioEquity Europe 2022" (Di giovedì 1 ottobre 2020) The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners sono lieti diannunciare che la città di Milano è stata selezionata per ospitare BioEquity Europe nel 2022. BioEquity Europe è uno degli eventi più importanti del continente per i principali investitori globali di venture capital e startup nel settore biofarmaceutico Europeo. L’annuncio è stato fatto in una conferenza stampa tenutasi oggi presso il Milano Innovation District (MIND). Con questa iniziativa, The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners, una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Thesono lieti diannunciare che la città diè stata selezionata per ospitarenelè uno degli eventi più importanti del continente per i principali investitori globali di venture capital e startup nel settore biofarmaceuticoo. L’annuncio è stato fatto in una conferenza stampa tenutasi oggi presso ilInnovation District (MIND). Con questa iniziativa, The, una ...

Sabrina02474281 : il 28 novembre a Bruxelles è relatore della conferenza 'Hunting in the European year of cultural heritage' ('Caccia… - Gireabi : RT @ValerioDeMolli: Per la prima volta nella storia #Italia presiederà il #G20 nel 2021 Il primo Think Tank italiano The European House @Am… - ValerioDeMolli : RT @ValerioDeMolli: Per la prima volta nella storia #Italia presiederà il #G20 nel 2021 Il primo Think Tank italiano The European House @Am… - Eucomplexity : RT @ValerioDeMolli: Per la prima volta nella storia #Italia presiederà il #G20 nel 2021 Il primo Think Tank italiano The European House @Am… - AssobiotecNews : RT @Ambrosetti_: ?? The European House - Ambrosetti e @SofinnovaVC sono lieti di annunciare che #Milano ospiterà il #BioEquityEurope2022.… -

Ultime Notizie dalla rete : The European Roma – Maker Faire Rome: The European Edition. Fiera dell'innovazione tecnologica Primaonline The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners: "Milano ospiterà il BioEquity Europe 2022"

Con questa iniziativa, The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners, una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sede a Parigi, Londra e ...

Robert Lewandowski è il Calciatore dell'Anno UEFA

La giuria che ha scelto Lewandowski è stata composta dagli allenatori del 32 club della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20 e da 55 giornalisti del gruppo European Sports Media (ESM ...

Con questa iniziativa, The European House - Ambrosetti e Sofinnova Partners, una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sede a Parigi, Londra e ...La giuria che ha scelto Lewandowski è stata composta dagli allenatori del 32 club della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20 e da 55 giornalisti del gruppo European Sports Media (ESM ...