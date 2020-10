Testo e traduzione di The Pink Phantom dei Gorillaz feat. Elton John e 6lack, il nuovo singolo da Song Machine (Di giovedì 1 ottobre 2020) The Pink Phantom dei Gorillaz feat. Elton John è il nuovo capitolo della saga di Song Machine Season One: Strange Timez della cartoon band nata da un’idea di Damon Albarn, già voce dei Blur. Il settimo singolo del progetto arriva dopo la collaborazione con Robert Smith dei Cure per la title track del nuovo disco. Dopo le atmosfere oniriche tradotte in musica insieme alla voce di Boys Don’t Cry i Gorillaz propongono un altro duetto, questa volta con Elton John e la partecipazione di 6lack. Il risultato, inevitabilmente, è un gustoso pop con il pianoforte come protagonista e l’inimitabile voce di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Thedeiè ilcapitolo della saga diSeason One: Strange Timez della cartoon band nata da un’idea di Damon Albarn, già voce dei Blur. Il settimodel progetto arriva dopo la collaborazione con Robert Smith dei Cure per la title track deldisco. Dopo le atmosfere oniriche tradotte in musica insieme alla voce di Boys Don’t Cry ipropongono un altro duetto, questa volta cone la partecipazione di. Il risultato, inevitabilmente, è un gustoso pop con il pianoforte come protagonista e l’inimitabile voce di ...

