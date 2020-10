La forma dell’acqua: trailer, trama e cast del film di Guillermo del Toro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giovedì 1 ottobre alle 21.20 Rai 3 trasmette La forma dell’acqua – The Shape of Water, film del 2017 diretto da Guillermo del Toro. La forma dell’acqua, trailer La forma dell’acqua, trama Una favolosa storia d’amore ambientata nell’America degli anni ’60 sullo sfondo della Guerra Fredda. Elisa è muta e lavora come donna delle pulizie in un segretissimo laboratorio governativo. Intrappolata in una vita fatta di silenzio e isolamento, Elisa vede la sua esistenza cambiare per sempre quando insieme alla sua collega Zelda scopre uno strano esperimento non classificato che riguarda un misterioso uomo anfibio conteso tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La forma ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giovedì 1 ottobre alle 21.20 Rai 3 trasmette Ladell’acqua – The Shape of Water,del 2017 diretto dadel. Ladell’acqua,Ladell’acqua,Una favolosa storia d’amore ambientata nell’America degli anni ’60 sullo sfondo della Guerra Fredda. Elisa è muta e lavora come donna delle pulizie in un segretissimo laboratorio governativo. Intrappolata in una vita fatta di silenzio e isolamento, Elisa vede la sua esistenza cambiare per sempre quando insieme alla sua collega Zelda scopre uno strano esperimento non classificato che riguarda un misterioso uomo anfibio conteso tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La...

