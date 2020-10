Genoa-Toro rinviata | stabilita regola su contagi|Indagine su De Laurentiis | andò alla Lega Calcio “con sintomi del Covid”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Laadottata prevede che ogni club con 10 o più giocatori contagiati avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni, se non potrà scendere in campo, subirà lo 0-3 a tavolino

La partita tra Genoa e Torino in programma per sabato 3 ottobre rinviata dal consiglio direttivo della Lega di Serie A, causa covid . Il consiglio direttivo della Lega di Serie A ha deciso: rinviata ...MILANO - Genoa-Torino rinviata. Lo annuncia la Lega di serie A dopo che la situazione in casa rossoblù, dove si sono registrati 15 casi di Covid, 11 fra i calciatori della rosa di Maran, si è ...