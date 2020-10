Coronavirus, in Israele quasi 9mila casi in un giorno. “Il 34% dei contagiati sono ebrei ultraortodossi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Record negativo di contagi in Israele, primo paese a entrare in un secondo lockdown che durerà almeno fino al 14 ottobre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati quasi 9mila (8.919) le infezioni registrate e il 34% delle persone diagnosticate con il Covid sono ebrei ultraortodossi sebbene questa comunità costituisca circa il 12% della popolazione complessiva. Oltre 65mila – secondo i dati della sanità – i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. I casi attivi della malattia sono 69mila con 810 malati gravi, per la prima volta in discesa, e 206 in ventilazione. I decessi hanno raggiunto quota 1.571 con 43 morti in un giorno. Il governo ha inoltre previsto sanzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Record negativo di contagi in, primo paese a entrare in un secondo lockdown che durerà almeno fino al 14 ottobre. Nelle ultime 24 orestati registrati(8.919) le infezioni registrate e il 34% delle persone diagnosticate con il Covidultraortodossi sebbene questa comunità costituisca circa il 12% della popolazione complessiva. Oltre 65mila – secondo i dati della sanità – i tamponi effettuati con un tasso di morbilità del 13.6%. Iattivi della malattiacon 810 malati gravi, per la prima volta in discesa, e 206 in ventilazione. I decessi hanno raggiunto quota 1.571 con 43 morti in un. Il governo ha inoltre previsto sanzioni ...

