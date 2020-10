Coronavirus, balzo dei contagi in Lombardia: +324 (ieri +201). Preoccupa Milano che quintuplica i nuovi positivi: +110 (ieri +21) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobre Il bollettino dell’1 ottobre I dati di oggi 1 ottobre 2020 Salgono i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia che oggi sono +324 di cui 49 debolmente positivi e 7 a seguito di test sierologici. ieri erano +201. Le vittime oggi sono +5, ieri +4 per un totale di 16.960 decessi dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono ancora 35 persone (+1), ieri erano 34 mentre i ricoveri ordinari sono 298 (ieri 306), ovvero -8 rispetto al 30 settembre. I guariti sono 79.419, i dimessi 1.505 per un totale di 80.924 (+212). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +24.691 ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 1 ottobre Il bollettino dell’1 ottobre I dati di oggi 1 ottobre 2020 Salgono icasi diinche oggi sonodi cui 49 debolmentee 7 a seguito di test sierologici.erano. Le vittime oggi sono +5,+4 per un totale di 16.960 decessi dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono ancora 35 persone (+1),erano 34 mentre i ricoveri ordinari sono 298 (306), ovvero -8 rispetto al 30 settembre. I guariti sono 79.419, i dimessi 1.505 per un totale di 80.924 (+212). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +24.691 ...

valerio_berruti : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548. I morti sono 24 - Maria15112786 : Ecco la dittatura sanitaria. Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548… - Vittoriog82 : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi, 1 ottobre: balzo nuovi casi in Italia, +2.548 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus balzo Coronavirus, altri sei contagiati collegati al focolaio nella ditta di Forlì. Balzo dei guariti ForlìToday Impennata di casi di Covid: sono 2548 nelle ultime 24 ore

Balzo di nuovi casi di Covid in Italia ... Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero di nuovo positivi al Coronavirus in Lombardia. Sono 35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, ...

Gb, multa per ex leader Labour Corbyn, ha violato "regola del sei"

Roma, 1 ott. (askanews) - L'ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn è stata multato con la moglie per aver violato la "regola del sei", in vigore in Gran Bretagna in chiave anti-Covid-19, parteci ...

Balzo di nuovi casi di Covid in Italia ... Con 24.691 tamponi effettuati è di 324 il numero di nuovo positivi al Coronavirus in Lombardia. Sono 35 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, ...Roma, 1 ott. (askanews) - L'ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn è stata multato con la moglie per aver violato la "regola del sei", in vigore in Gran Bretagna in chiave anti-Covid-19, parteci ...