Conte e Azzolina visitano scuola nel casertano | il premier | “Lavoriamo per risolvere criticità” E la ministra ribadisce | “Concorsi dal 22 ottobre”

"Quando si apre la porta di una scuola si chiude quella di una prigione, come diceva Victor Hugo, e in territori molto particolari la scuola in presenza diventa veramente fondamentale. Qui si costruisce il futuro di questi bambini, lo Stato deve essere presente soprattutto se ci sono criticità territoriali". Queste le parole del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che in mattinata ha fatto visita insieme con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla scuola "Francesco Gesue" di San Felice a Cancello (Caserta), di recente oggetto di atti vandalici. "Questa visita è molto importante – ha spiegato la Azzolina – questa è una scuola che ha subito dei furti nel corso degli anni. Noi siamo ...

