Occhi puntati sui look di Elisabetta Gregoraci al “Grande Fratello” Ecco cosa c’è da sapere sul suo ultimo outfit e quanto costa

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lunedì è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Quest’anno il famoso programma condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini, già nelle sue prime settimane, sta accarezzando vari argomenti, dai più frivoli a tematiche decisamente più pesanti. La puntata andata in onda lunedì 28 settembre ha visto spiccare una presenza molto glamour, tra tutti i concorrenti della casa e il premio per la più griffata va sicuramente ad, che ogni puntata e non solo sembra sfilare su una passerella di moda. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.itè entrata con qualche giorno di ritardo, nella casa più famosa d’Italia, ma fin dalla sua prima apparizione sugli schermi di Canale 5, si è distinta tra tutti per il suo ...