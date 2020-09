Coronavirus in Italia, oggi 30 settembre: 1851 positivi e 19 morti (Di mercoledì 30 settembre 2020) oggi ci sono nove persone in più nei reparti di terapia intensiva rispetto a ieri: 3047 il totale dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Quasi 48mila si trovano in isolamento domiciliare. I nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi sono 1.851, ma i tamponi sono molti più di ieri: 105.564 rispetto ai 90.185. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020)ci sono nove persone in più nei reparti di terapia intensiva rispetto a ieri: 3047 il totale dei pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Quasi 48mila si trovano in isolamento domiciliare. I nuovi casi diinsono 1.851, ma i tamponi sono molti più di ieri: 105.564 rispetto ai 90.185. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

