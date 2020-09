Soldi spariti della Lega Nuove indagini pure da Bankitalia Caccia alle movimentazioni sospette I pm chiedono aiuto a Palazzo Koch

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Passano i giorni e si fa sempre più largo l’ipotesi che la compravendita gonfiata di Cormano non è altro che la punta dell’iceberg dietro alla quale si cela un giro di affari e denari ancora tutto da ricostruire. Ne sono convinti i pubblici ministeri di Milano, coordinati dal procuratore Francesco Greco, che scandagliando la vicenda continuano a trovare piste investigative da verificare e per le quali ritengono necessario effettuareanalisi sui conti di Francesco Barachetti, l’elettricista ed ex consigliere del Comune di Casnigo nel bergamasco che è già indagato per peculato nell’inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission, su quelli dei tre fiscalisti di fiducia del Carroccio finiti ai domiciliari, Andrea Manzoni, Alberto Di Rubba (nella foto) e Michele Scillieri, e di altri imprenditori. Stando a ...