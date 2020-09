Roma, feti sepolti con il nome delle mamme senza il loro consenso. La rabbia di Marta Loi (Di martedì 29 settembre 2020) Un cimitero di bambini mai nati. Lungo tutto il campo, file di piccole croci con apposti i nomi delle madri visto che loro - i feti - un nome non ce l'avevano. A descrivere questo scenario è Marta Loi ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Un cimitero di bambini mai nati. Lungo tutto il campo, file di piccole croci con apposti i nomimadri visto che- i- unnon ce l'avevano. A descrivere questo scenario èLoi ...

Una donna ha denunciato la sepoltura del feto del figlio col suo nome in un cimiterio di Roma: la denuncia della giovane madre via Facebook

