Libano: nuovo incendio a Beirut, vicino al luogo dell’esplosione del 4 agosto (Di martedì 29 settembre 2020) Un incendio è divampato oggi nel centro di Beirut, a poca distanza dal porto, dove lo scorso 4 agosto un altro incendio aveva innescato la forte esplosione che ha devastato l’intera zona, uccidendo 200 persone e ferendone 300mila. Secondo i media locali le fiamme sono divampate nel perimetro dell’edificio della Società elettrica nazionale: i vigili del fuoco avrebbero già domato il rogo. Dal 4 agosto a oggi è il quarto incendio che si verifica a Beirut.L'articolo Libano: nuovo incendio a Beirut, vicino al luogo dell’esplosione del 4 agosto Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Unè divampato oggi nel centro di, a poca distanza dal porto, dove lo scorso 4un altroaveva innescato la forte esplosione che ha devastato l’intera zona, uccidendo 200 persone e ferendone 300mila. Secondo i media locali le fiamme sono divampate nel perimetro dell’edificio della Società elettrica nazionale: i vigili del fuoco avrebbero già domato il rogo. Dal 4a oggi è il quartoche si verifica a.L'articoloaldell’esplosione del 4Meteo Web.

squopellediluna : Il premier designato del Libano Mustapha Adib ha rinunciato all’incarico di formare un nuovo governo, a quasi due m… - Brandolf11 : RT @ilmanifesto: Nuovo governo da incubo in Libano, il premier designato Adib getta la spugna | il manifesto - medicojunghiano : RT @ilmanifesto: Nuovo governo da incubo in Libano, il premier designato Adib getta la spugna | il manifesto - webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: #Libano I #CaschiBlu italiani della missione #UNIFIL hanno inaugurato un nuovo progetto per la riqualificazione e l’efficien… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Nuovo governo da incubo in Libano, il premier designato Adib getta la spugna | il manifesto -