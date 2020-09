Influenza in arrivo, la rassicurazione: “Nel Lazio i vaccini ci sono, no allarmismi” (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Nel Lazio i vaccini antinfluenzali ci sono, quindi non iniziamo a creare allarmi o ragionare in termini di assalto al vaccino. Non c’è alcun bisogno di correre, anche perché l’influenza arriverà a dicembre”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti. “I medici e i pediatri si prenderanno in carico l’80-90 per cento dei pazienti previsti per la vaccinazione, e anche quelli non previsti- ha spiegato Bartoletti-. C’è un grande sforzo da parte di tutti, quindi muoviamoci in maniera ordinata ed evitiamo, semmai, di creare assembramenti durante le vaccinazioni“. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Nel Lazio i vaccini antinfluenzali ci sono, quindi non iniziamo a creare allarmi o ragionare in termini di assalto al vaccino. Non c’è alcun bisogno di correre, anche perché l’influenza arriverà a dicembre”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti. “I medici e i pediatri si prenderanno in carico l’80-90 per cento dei pazienti previsti per la vaccinazione, e anche quelli non previsti- ha spiegato Bartoletti-. C’è un grande sforzo da parte di tutti, quindi muoviamoci in maniera ordinata ed evitiamo, semmai, di creare assembramenti durante le vaccinazioni“.

