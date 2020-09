Estrazione Million Day di oggi | 29 settembre 2020 | i numeri vincenti di martedì

Leggi su tpi

(Di martedì 29 settembre 2020)Daymartedì 29: iin diretta live, martedì 29, alle ore 19 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quella di, martedì 29 ...