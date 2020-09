Bollettino oggi | martedì 29 settembre | i numeri regione per regione | oltre 3000 ricoverati

(Di martedì 29 settembre 2020) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a martedì 29. I dati aggregati da Regioni, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità forniscono il quadro della situazione epidemiologica, fornendo il dettaglio di ogniper quanto riguarda morti, contagi, guariti, tamponi eseguiti eper la pandemia da Covid-19.si registrano 1.648 nuovi contagi, 24 morti, 1.316 guariti, 307 malati in più (totale 50.630), 90.185 tamponi, 271in terapia intensiva (+7), 3.048negli altri reparti (+71). ILDEL 292020 ...

repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti - Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 29 Settembre - josephallijns : RT @eziomauro: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti - occhio_notizie : #Coronavirus, il bollettino di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino oggi

Ecco il bollettino sull’emergenza Coronavirus ... tamponi eseguiti e ricoverati per la pandemia da Covid-19. Oggi si registrano 1.648 nuovi contagi, 24 morti, 1.316 guariti, 307 malati in più (totale ...CATANIA - Cresce, continua a crescere la diffusione del coronavirus in Sicilia. E dopo i 102 casi di ieri, oggi l'aumento è ancora più robusto. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, ...