Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2020 ore 18 | 15

(Di lunedì 28 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 28 SETTEMBREORE 18.0 5 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL TRATTO URBANOTERAMO DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA NELLA CAPITALE PASSIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA APPIA PASSIAMO SULLA CASSIA CI SONO CODE NELLE DUE ALTEZZA ISOLA FARNESE E SCENDENDO VERSO LA CAPITALE RALLENTAMENTI SEMPRE NELLE DUE TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SULLA COLOMBO Cè TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA PALOMBARESE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA SANTA LUCIA DA ...