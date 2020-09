Rimborsi Gtt, Curatella: “Torino capitale dell’innovazione nel creare ostacoli ai cittadini” (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi in Consiglio Comunale a Torino l’Assessore Lapietra ha risposto all’interpellanza del Consigliere Aldo Curatella relativa al rimborso dell’abbonamento non utilizzato da lavoratori e studenti durante il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. Il Consigliere Curatella dichiara: “Finalmente dal 15 settembre GTT ha attivato sul proprio sito la procedura per richiedere il rimborso con il solo voucher degli abbonamenti, integrando la procedura dal 24 settembre con gli abbonamenti formula, richiedendo l’inserimento di dati come il codice ATECO della azienda in cui si lavorando e inserendo ben 4 allegati, di cui 2 obbligatori.” Continua il Consigliere Curatella: “GTT ha predisposto una procedura burocratica assurda che rende difficoltosa la compilazione ai cittadini e unica in Italia ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi in Consiglio Comunale a Torino l’Assessore Lapietra ha risposto all’interpellanza del Consigliere Aldorelativa al rimborso dell’abbonamento non utilizzato da lavoratori e studenti durante il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. Il Consiglieredichiara: “Finalmente dal 15 settembre GTT ha attivato sul proprio sito la procedura per richiedere il rimborso con il solo voucher degli abbonamenti, integrando la procedura dal 24 settembre con gli abbonamenti formula, richiedendo l’inserimento di dati come il codice ATECO della azienda in cui si lavorando e inserendo ben 4 allegati, di cui 2 obbligatori.” Continua il Consigliere: “GTT ha predisposto una procedura burocratica assurda che rende difficoltosa la compilazione ai cittadini e unica in Italia ...

