Lidl ritira il prodotto dai negozi “Non è possibile escludere rischi” Marca e lotto

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ritiro deldal mercato. Laha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dell’aspirapolvere “2 in 1 SHAZ 22.2 D5”dall’azienda Hoyer Handel GmbH e venduto a marchio “Silvercrest”. L’elettrodomestico è soggetto a unrischio incendio. Il prezzo di acquisto sarà totalmente rimborsato anche senza scontrino. L’aspirapolvere “2 in 1 SHAZ 22.2 D5”dall’azienda Hoyer Handel GmbH e venduto a marchio “Silvercrest” a rischio incendio. Il, se utilizzato, sarebbe dunque causa di un considerevole incidente domestico all’insaputa del consumatore. Questo spinge la catena a indire l’immediato ritiro deldal mercato. ...

LaVoceDiAsti.it

