Traffico Roma del 01-05-2024 ore 19 | 00

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione e sulla tangenziale est per un incidente si sono formate code tra Monti Tiburtini e via Nomentana in direzione Stadio Olimpico chiusure di piedi al Circo Massimo per il concerto del Primo Maggio Poi dici che anche al trasporto pubblico potenziato il servizio delle metropolitane servizio che si protrarrà fino a 1:30 mentre alle ore 21 era la chiusura della stazione di Circo Massimo per cui treni transiteranno senza fermare trazioni alternative piramide o Colosseo al via i lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento deviatori Fino al termine dei lavori tutte le mie buste che vi transitano pioggia ae nel Lazio prorogata a tutta la giornata di domani l’allerta meteo Della protezione civile per piogge intense anche a carattere di rovescio o temporale per i dettagli di queste ed altre notizie potete ...