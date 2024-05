Atalanta - Pasalic | 'Siamo forti e vogliamo la final - il mio record'

Il centrocampista dell’ Atalanta Mario Pasalic ha parlato ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia della semi finale di andata di Europa League contro il Marsiglia: “Abbiamo giocato già due finali di Coppa Italia perdendole, ora ne abbiamo raggiunta una terza e in più abbiamo la possibilità ... Leggi su (sportface)

Marsiglia (Francia). “ Siamo una vera squadra, difendiamo e attacchiamo insieme, sappiamo sempre bene cosa fare, arriviamo molto preparati alle partite e speriamo di dimostrarlo domani”. L’obiettivo di Mario Pasalic è chiaro: regalare all’Atalanta una grande notte europea e in conferenza stampa il ... Leggi su (bergamonews)

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic alla vigilia della sfida contro il Marsiglia per la semifinale d’Europa League In conferenza stampa, in vista di Marsiglia Atalanta, ha rilasciato qualche dichiarazione il trequartista Mario Pasalic. «» «» «» «» «»

Leggi su (calcionews24)