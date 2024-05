L' auto esplode vicino al distributore di benzina | morta una donna - mistero sulla dinamica

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Orrore nel savonese dove unadopo che la suaè andata in fiammea undi carburante. Accade a Vado Ligure (Savona), lungo la via Aurelia: la...

Un trentaseienne travolto e ucciso questa mattina, lunedì 29 aprile, mentre era alla guida del suo scooter nella zona industriale di Verona. La persona che lo ha investito è una Donna di 32 anni che guidava un’auto contromano . indagata per omicidio stradale , la Donna è stata trasportata in ... Leggi su (thesocialpost)

donna morta dopo l'incendio di un'auto nel Savonese - (ANSA) - GENOVA, 01 MAG - Una donna è morta nel tardo pomeriggio per l'incendio di un'auto nei pressi di un distributore di benzina a Vado Ligure (Savona), lungo la via Aurelia. Non è ancora chiara la ...

Leggi su (notizie.tiscali)

Frontale tra due auto nel Comasco: due donne ferite, una è grave - Grave incidente nel pomeriggio di oggi in provincia di Como. Per cause in corso di ricostruzione intorno alle 17.30 due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 38 tra Cantù e Alzate Brianza.

Leggi su (varesenoi)

Cantù, scontro tra due auto in via Per Alzate. Due feriti - Incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.40, a Cantù in via Per Alzate. Per cause ancora da chiarire, due auto ...

Leggi su (espansionetv)