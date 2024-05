Guerra - ultime notizie Israel - riaperto il valico di Erez per aiuti a Gaza Ma Netanyahu dice no ad accordo con fine guerra

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il premierianoripete: “Entreremo a Rafah e annienteremo Hamas, con o senza un”. Ma Washington ribadisce il no ad un’operazione di terra, mentre si stringe per l’sulla tregua. La Casa Bianca sta considerando di portare negli Stati Uniti dei palestinesi dacome rifugiati. Suresta l’ombra di un mandato di cattura del Cpi, ma lui attacca: “Non ha autorità”. Blinken è arrivato ieri sera ine e oggi vede, guarda anche all’Ucraina e apre a Putin: se Mosca vorrà negoziare “gli Usa saranno presenti”

Israele non accetterà un accordo con Hamas per porre fine alla guerra. Lo ha detto il primo ministro Israeliano , Benjamin Netanyahu, durante il bilaterale con il Segretario di Stato Usa Antony Blinken . A riferirlo è stato il giornalista Barak Ravid su Axios, citando fonti statunitensi e ... Leggi su (open.online)

" come Turchia , abbiamo deciso di prendere parte nel caso (per genocidio ) presentato dal Sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia internazionale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l’omologa indonesiana, Retno Marsudi, ... Leggi su (ilgiornaleditalia)

