Il Consiglio di Stato sulle concessioni balneari | stop alle deroghe - si proceda con le gare

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 19:02 I giudici deldihanno ribadito l’obbligo per i comuni di procedere immediatamente alla gara per l’assegnazione delle, assicurando un contesto effettivamente concorrenziale. Le reazioni alla sentenza non si sono fatte attendere, sollevando diverse polemiche da parte dei sindacati e della classe politica. La sentenza, pubblicata L'articolo proviene da Il Difforme.