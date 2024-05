Fallout registra numeri da record battendo Halo e The Last of Us

(Di mercoledì 1 maggio 2024), la serie TV di Amazon Prime Video, non è solo un successo di critica. Secondo lo streamer infatti, la serie ha attirato 65 milioni di spettatori nei suoi primi 16 giorni di disponibilità, con la prima stagione resa interamente disponibile il 10 aprile. Ciò lo rende il secondo titolo più visto di sempre sulla piattaforma e il titolo più visto dal debutto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nel 2022. Amazon afferma inoltre che lo spettacolo è il più visto di sempre tra gli adulti di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con il 60% del pubblico residente fuori degli Stati Uniti. In particolare Regno Unito, Francia e Brasile hanno dimostrato di essere paesi in cui la popolarità dello spettacolo è altissima. Secondo i dati riportati da JustWatch la serie con Ella Purnell e Walter Goggins può vantarsi di aver battuto addirittura l’altro grande successo ...

