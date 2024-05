Marsiglia-Atalanta - probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bologna, 1 maggio 2024 -a caccia della storia. Giovedì 2 maggio l’andata della semifinale di Europa League con ilvale una parte consistente di stagione, in una rincorsa a quel tanto atteso trofeo, tra Coppa Italia ed Europa League, che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta dell’avventura di Gian Piero Gasperini alla guida della Dea. Reduci dall’impresa contro il Liverpool, totalmente contro pronostico, soprattutto lo zero a tre dell’andata, i nerazzurri cercheranno di continuare la loro corsa europea contro l’Olympique che ha eliminato il Benfica. I francesi stanno puntando tutto sull’Europa dato che in Ligue 1 sono settimi con 44 punti, a meno due dal Lens sesto e meno sette dal Nizza quinto che attualmente occupa l’ultima posizione utile per le coppe. La Dea, invece, è in gioco su tutti e tre i fronti perché in campionato è ...