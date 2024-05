Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)DEL 1 MAGGIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA COLOMBO FINO AL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL KM 34 TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE; UN INVITO ALLA PRUDENZA INFINE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, DOVE SONO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA CHIUSI E CEPRANO; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA ANTICIPATA ALLE 16.30 DI DOMANI 2 MAGGIO LA CORSA NAVE DEL COLLEGAMENTO MARITTIMO VENTOTENE-FORMIA, PREVISTA PER LE 17.30; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ...