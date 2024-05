Gasperini | Voci di mercato? Non è il caso di parlarne

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Giampieroalla vigilia della semifinale di Europa League a Marsiglia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti. Di seguito le sue parole.sulla sfida al Velodrome “La partita di domani richiede coraggio e qualità, perché essere favoriti dopo aver eliminato il Liverpool conta poco. Abbiamo più credibilità dopo aver battuto la favorita, ma conta come si gioca in campo. In questo momento la priorità per noi, che siamo comunque in gioco su tre fronti, è proprio questa competizione”sulla stagione dell’Atalanta “La nostra stagione fin qui è stata straordinaria e abbiamo meritato di giocarci la semifinale come lo merita il Marsiglia. L’andata è più importante che il ritorno a Bergamo: in base al risultato di domani si deciderà l’andamento della gara di ritorno” Il fattore ...