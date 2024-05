Addio - è morto il grande scrittore americano L’ultima intervista con Vanity Fair

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ricordando Paul Auster: un’icona letteraria Paul Auster, celebre autore della trilogia di New York, èall’età di 77 anni nella sua casa di Brooklyn. La sua eredità nella letteratura americana contemporanea è indelebile, insieme ai colleghi luminari Thomas Pynchon e Don DeLillo. Qui rivisitiamo un’che ha concesso anel 2021. Un viaggio letterario: dalla trilogia di New York a “4 3 2 1” Il quindicesimo romanzo di Auster, “4 3 2 1”, ha segnato una pietra miliare significativa nella sua illustre carriera, superando le 100.000 copie vendute in tutto il mondo. Pochi avrebbero potuto prevedere questo successo quando la sua iconica trilogia di New York lo presentò per la prima volta come il profeta del caso e il maestro della contingenza. Il suo viaggio, durato oltre tre decenni, lo ha ...

È Morto a 77 anni lo scrittore americano Paul Auster , la voce di New York nonché uno dei più autorevoli esponenti della letteratura statunitense contemporanea. Noto ai più per la "Trilogia di New York", Auster è scomparso dopo aver combattuto a lungo contro un cancro ai polmoni. La vita dello ... Leggi su (liberoquotidiano)

Paul Auster , il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. aveva 77 anni .... Leggi su (ilmattino)

Addio a Paul auster, il narratore esistenziale di New York - Paul auster, l'autore di 34 libri tra cui la celeberrima 'Trilogia di New York', divenuto un classico della letteratura americana contemporanea, è morto all'età di 77 anni. L'autore, considerato un ...

Leggi su (ansa)

Paul auster, morto il grande scrittore americano autore della «Trilogia di New York»: aveva 77 anni - Paul auster, il prolifico scrittore americano autore della 'Trilogia di New York', è morto per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni: lo riporta il New York Times. Aveva 77 ...

Leggi su (ilmattino)

morto a 77 anni Paul auster: era la voce di New York - (LaPresse) È morto a 77 anni lo scrittore statunitense Paul auster . Una delle voci più autorevoli della letteratura statunitense contemporanea, noto come la voce della Grande Mela per la sua opera pi ...

Leggi su (video.corriere)