Alla scoperta di un luogo - splendido apice della Costiera Amalfitan - indissolubilmente legato alla storia d’amore tra la star del cinema e il regista Roberto Rossellini

alla scoperta di Furore: una gemma nascosta della Costiera Amalfitana Con il ritorno della bella stagione, è l’occasione perfetta per esplorare una destinazione affascinante profondamente intrecciata con l’eredità di due icone del cinema : Anna Magnani e Roberto Rossellini . Immerso tra i ... Leggi su (pettegolezzicelebrita)

Eccellenze MeridionaliCampania, Elettra Lamborghini alla scoperta del borgo a picco sul mare: è la perla della Costiera Amalfitana Elettra Lamborghini ha trascorso alcuni momenti indimenticabili in uno splendido borgo marino della Costiera Amalfitana. Per l'occasione ha sfoggiato un look stupendo, ...

Leggi su (eccellenzemeridionali)