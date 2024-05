Da New York a Los Angeles | violenze e arresti nelle università Usa per le proteste pro-Pal video

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non si placa la protesta studentescaUsa per protestare contro Israele e contro la guerra nella Striscia di Gaza.che si estendonostesse ore in cui gli agenti di polizia in tutti gli Stati Uniti, da Newa Los, sono entrati in azione nei campus dove i manifestanti filo-palestinesi hanno eretto accampamenti e sequestrato edifici accademici. La notte del 30 aprile la polizia di Newha sgomberato il campus della Columbia University, circa due ore dopo avere fatto ingresso in uno degli edifici dell’ateneo che i manifestanti pro-Palestina avevano occupato, barricandosi dentro. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che nessuno è rimasto ferito durante l’operazione. Gli agenti sono arrivati in tenuta antisommossa al campus ...

Fermati studenti e professori che manifestavano per un cessate il fuoco a Gaza. A Tel Aviv nuova contestazione dei parenti degli ostaggi Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area

(Adnkronos) – Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è

Red - Proseguono le proteste e i sit - in pro Gaza in diverse università degli Stati Uniti, con aule occupate e tafferugli che hanno richiesto in alcune occasioni ...gli agenti della polizia di New York

' La protesta è stata guidata da individui non affiliati all'università. L'istituto ha avuto bisogno dell'assistenza della polizia di New York per sgomberare Hamilton Hall dagli accampamenti fuori

