Ferrari - ecco le immagini del nuovo look | a Miami con livrea e divise bl - oltre al tradizionale rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Milano, 1 maggio 2024 - "Questaè rossa o blu?". No, non si tratta di una sorta di remake del famoso interrogativo del colore del vestito che nove anni fa aveva fatto il giro del web e che aveva catturato l'attenzione anche di numerosi psicologi. Ma in occasione del Gran Premio della Florida, a, in programma questo weekend (gara domenica 5 maggio alle ore 22) lacorrerà con unache,al, avrà anche qualche tinta di blu. In particolare, alettone anteriore e posteriore, cerchi, pance, specchietti e halo saranno le parti cromaticamente diverse dalle altre. Dunque, non aspettiamoci unacompletamente blu come visto in qualche falsa immagine, generata con Photoshop, che era stata fatta circolare nei ...