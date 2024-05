AJ Styles | Combattere in Giappone mi ha elevato la carriera

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AJè per molti addetti ai lavori uno dei migliori wrestler di tutti i tempi. Dopo una gloriosain TNA ha conquistato ilprima e la WWE poi dimostrando che sul ring, nonostante l’età, ci puo stare tranquillamente. In una recente intervista ha parlato proprio degli anni in New Japan che gli hanno consenito di rimettersi in discussione. Le sue parole “Sono stato ined in New Japan quando la federazione era ai massimi livelli. Ho affrontato ragazzi come Nakamura, Okada, Tanahashi. Un roster incredibile e non c’erano restrizioni. Potevo fare e dire cio’ che volevo. Trovo incredibile che mi abbiano messo subito il titolo massimo in vita, è una cosa che ha dato una spinta massima alla mia.”