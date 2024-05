Jannik Sinner si ritira dal torneo di Madrid | ecco i motivi dietro la decisione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il tennista italianoha annunciato il suo ritiro dal Masters 1000 dia causa di un infortunio., attualmente numero 2 al mondo nel ranking ATP, non parteciperà all’incontro previsto per domani contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Laè stata presa dopo aver accusato dei problemi all’anca durante la partita vinta ieri contro il russo Karen Khachanov. Nonostante il dolore,era riuscito a superare il turno dei sedicesimi di finale, ma il fastidio all’anca ha continuato a farsi sentire. Dopo una rifinitura in tarda mattinata, e consultazioni con il suo team medico, è stata presa la difficiledirsi dal. “È una precauzione necessaria,” ha spiegato ...

I problemi all’anca tormentano ancora Jannik Sinner . Così come i dubbi? Vale la pena continuare a giocare a Madrid oppure scegliere per un ritiro precauzionale, in vista di due appuntamenti cruciali come gli Internazionali di Roma e il Roland Garros di Parigi? Sinner se lo è chiesto prima di ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Alla fine ha vinto la prudenza. Jannik Sinner si ritira dal torneo di Madrid dopo i dolori all’anca destra accusati durante le partite vinte contro i russi Pavel Kotov e Karen Khachanov. L’azzurro quindi non scenderà in campo nel match dei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Alla fine Jannik Sinner ha optato per il forfait . Il numero 2 del mondo ha scelto di non disputare il match dei quarti di finale del Masters1000 di Madrid contro Felix Auger-Aliassime , dando così il lasciapassare al canadese per entrare tra i migliori quattro del torneo della Caja Magica, come ... Leggi su (oasport)

Problemi all’anca, sinner si ritira dal torneo di Madrid - «jannik sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix ...

Leggi su (unionesarda)

ATP Madrid 2024, sinner annuncia il ritiro dal torneo: non giocherà contro Aliassime - jannik sinner ha annunciato il ritiro dall'ATP di Madrid 2024: l'altoatesino è ancora alle prese con un problema all'anca ...

Leggi su (tag24)

Masters Madrid: problema all'anca, sinner si ritira dal torneo - "jannik sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix ...

Leggi su (ansa)