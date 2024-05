Il Como in Serie A se… Tutte le combinazioni a 180 minuti dalla fine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilha fatto un passo quasi decisivo verso la promozione inA. La squadra della coppia Roberts-Fabregas si è imposta nella sfida della 36ª giornata contro il Cittadella con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Verdi e Goldaniga a ribaltare l’iniziale svantaggio di Pittarello. La squadra di Roberts si conferma al secondo posto e allunga sul Venezia dopo il passo falso della compagine di Vanoli sul campo del Catanzaro. Ilsi porta a 71 punti in classifica, a +4 sul terzo posto occupato proprio dal Venezia. La matematica promozione per Verdi e compagni potrebbe arrivare giàprossima giornata. IlinA se… Vince con il Modena Pareggio con il Modena e il Venezia non vince con la Feralpisalò Perde con il Modena e il Venezia perde con la Feralpisalò L'articolo ...

