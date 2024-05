Masters Madrid | problema all' anca - Sinner si ritira dal torneo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Janniksi ritirerà dal MutuaOpen per un infortunio all'destra. Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime". Con questo messsaggio sui social, gli organizzatori del1000 madrileno hanno annunciato la decisione dell'altoatesino n.2 al mondo di non proseguire, all'indomani della vittoria in tre set su Karen Khachanov.