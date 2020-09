Fase 3 | Competere eu | Invitalia e Agenzia Entrate per patrimonializzazione pmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 set. (Labitalia) - "Sulla base del 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19', è stato istituito il Fondo patrimonio pmi destinato alle imprese che, entro il dicembre 2020, sottoscrivano obbligazioni o titoli di debito con ricavi superiori a 10 milioni di euro e che effettuino un aumento di capitale non inferiore a 250 mila euro. La presenza di una dotazione tanto corposa allontana i rischi di una procedura di click day, sebbenevaluti le domande in ordine cronologico e monitori l'efficace destinazione dei fondi prevedendo un rendiconto ogni trimestre”. Lo afferma all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Arleo, coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica dopo il Covid-19 di.eu. "La dotazione di 4 miliardi di euro - spiega - ...